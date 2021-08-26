Около 13,5 гектаров виноградников пострадало от ливней на Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

Виноградники Краснодарского края площадью 13,5 гектаров пострадали от удара непогоды. Из них - 2,5 тысяч гектаров молодых видов. Всего по подсчетам аграриев уже может быть потеряно 30 тонн урожая. Об этом накануне сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Большой урон нанесла непогода насаждениям Темрюкского района. В этом году, конечно, планировалось собрать большее количество урожая. Но у виноделов есть запасы, поэтому сложившаяся ситуация не должна отразиться на цене вина и произведенном количестве, - подчеркнул глава региона.

Кроме Темрюкского района стихия «ударила» по урожаю Новороссийска, Анапы и Крымского района. Аграрии начали обработку видов, так как чрезмерная влага способствует развитию болезней и разрушению ягод.

Компенсацию могут получить владельцы только застрахованных площадей. Об этом накануне на пресс-конференции также рассказал вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о сумме ущерба – 300 миллионах рублей -, нанесенного непогодой площадям винодельни «Фанагория». Минимум в 20% оцениваются потери