В ночь с 26 на 27 августа в Краснодаре изменится автомобильное движение

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ночью 26 августа в Краснодаре начнется ремонт деформационных швов на Северном путепроводе через ул. им. Щорса. В связи с этим автомобильное движение по мосту будет частично ограничено.

— Это традиционное мероприятие — в преддверии осени и зимы мы приводим в порядок деформационные швы на основных путепроводах города, восстанавливаем резиновые компенсаторы. Это делается для того, чтобы защитить конструкции от попадания льда, влаги, мусора, чтобы мосты прослужили как можно дольше и проезд по ним был максимально комфортным для автомобилистов, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Ремонт будет идти исключительно в ночное время с 23:00 до 05:00 и продлится до 7 сентября. Далее дорожники планирует перегнать технику на 2-ой Северный мост, где будут работать по аналогичной схеме с 7 и по 16 сентября.

Всего в планах отремонтировать деформационные швы на 4 городских мостах. В графике работа на Садовом путепроводе, здесь ограничения для автомобилистов будут действовать с 16 и по 23 сентября. На Тихорецком мосту работы продлятся с 23 по 28 сентября

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.