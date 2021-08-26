На Кубани в ближайшие несколько часов сильно испортится погода

Последствия урагана. Фото Макеев Иван

На регион снова вот-вот обрушится гнев небесной канцелярии. Как сообщили синоптики, до конца 26 августа в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

- В период 16:30-18:30 часов и до конца суток 26 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - рассказали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Если среднестатистическая скорость ветра примерно 5-10 м/с, то порывы ветра до 20 м/с сродни стихийному бедствию и способны вывернуть дерево с корнем.

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю напоминают о том, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру пожарных и спасателей «101».

Напомним, что 26 августа днем в соседней Адыгее за несколько минут солнечная погода сменилась ураганом. Градом, словно ледяной бомбардировкой, накрыло часть Майкопа. К счастью, непогода не нанесла сильного вреда.