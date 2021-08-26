Четыре города Кубани стали лучшими в конкурсе проектов комфортной городской среды

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

26 августа председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объявил победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На рассмотрение было направлено 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ. В финал вышли 160 финалистов - победителей из 65 субъектов.

Важным условием при определении победителей конкурса являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия. Лидерами стали Сочи, Усть-Лабинск, Туапсе и Белореченск.

- Краснодарский край ежегодно участвует в конкурсе Минстроя России. Этот год не исключение. Победителями стали сразу четыре города: Сочи, Усть-Лабинск, Туапсе и Белореченск. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» они получат федеральную субсидию порядка 300 млн рублей, – написал вице-губернатор Александр Трембицкий в своих соцсетях.

На каждый кубанский проект выделят от 50 до 80 млн рублей. Деньги пойдут на благоустройство центрального пляжа в Туапсе, площади им. 50-летия Советской власти в Белореченске, парковой зоны озера «Копытце» в Усть-Лабинске, где появятся амфитеатр, фестивальная поляна и лодочная станция, а также на создание современной зоны отдыха в Лазаревском парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы в Сочи. Работы должны быть закончены к 2024 году.

В прошлом году победителями в конкурсе стали четыре кубанских города. До конца 2022 года благоустроят зеленые зоны в Лабинске, Тихорецке, Курганинске и Тамани.