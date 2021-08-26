В Крымском районе все первоклассники получили дневники-энциклопедии

фото @les_so_glava "Дневник Крымского школьника"

Перед началом учебного года, до которого осталось менее недели, все первоклассники Крымского района получили подарки. В набор «Привет, школа» вошли канцтовары и «Дневник Крымского школьника». На страничках которого краткая история малой родины, рассказы о достопримечательностях района, фотографии известных людей, проживавших здесь, а также герб и гимн.

- Это очень удобная и познавательная мини-энциклопедия о нашем любимом районе. Уверен, с этими дневниками ребятам будет интересно учиться. И такой подарок первоклассникам станет доброй традицией, - рассказал глава района Сергей Лесь в своём аккаунте.

Родители первоклашек уже оценили содержание дневника. Особенно понравилась им памятка по безопасности дорожного движения и телефоны первой необходимости.

В этом году в Крымском районе Первый звонок прозвенит для 1700 учеников. Первоклашкам дневники подарили бесплатно. Родителям учеников старших классов «Дневник Крымского школьника» обойдется в 120 рублей.