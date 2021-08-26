Снова загорелась мансарда в краснодарской многоэтажке

26 августа в краснодарском микрорайоне «Немецкая деревня» в доме по улице Баварской загорелась мансарда. В 18.19 очевидцы вызвали на место пожара огнеборцев. Был большой риск, что ветер подхватит огонь и перенесёт на соседние квартиры. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что огнем охвачена квартира на последнем этаже 6-этажного здания. В 18.29 спасатели приступили к тушению пожара. В тушении пожара принимали участие 8 человек. 2 единицы техники и пожарная автолестница.

- В 18.29 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит задымление на верхнем техническом этаже. Открытого пламени нет. Предварительная причина короткое замыкание электрического оборудования, - рассказали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас угрозы распространение огня нет, жильцы вернулись в дом. На месте работает сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Назначено комиссионное обследования технического этажа и вентиляционных шахт и электрического оборудования.

Напомним, что 3 июля в Горячем Ключе горела многоэтажка. По предварительным данным, кровля здания загорелась из-за неисправной проводки. Площадь пожара свыше 400 кв.м.