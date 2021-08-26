В Сочи гибнут гибискусы

Фото: Субтропический научный центр РАН.

В растительном мире Сочи обнаружен новый вредитель теплолюбивого растения гибискус. Ученые Субтропического научного центра Российской академии наук провели «маршрутные обследования» зеленого мира курорта, собрали гусениц и куколок, дорастили их в лабораторных условиях. И только вылетевшие бабочки позволили провести достоверную идентификацию беспощадного вредителя – это азиатская бабочка…

- В этом году гибискусы объедены очень сильно. Листья свернуты и склеены в трубочки, внутри которых питались личинки, скелетируя листовую пластинку, а затем, объедая ее, до жилок. Стремительность питания свидетельствовала о высокой агрессивности вредителя, позволив предположить об инвазии нового для региона фитофага. Наши исследования показали, что гибискус повреждается азиатской огневкой, - рассказывает главный научный сотрудник отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН, доктор биологических наук Наталья Карпун.

Родина нового для Сочи вредителя – Восточная Азия, Африка, Австралия и Океания. В России эта агрессивная бабочка встречалась только на Дальнем Востоке. Теперь вот добралась и на юг Кубани.

Проведенные ученными маршрутные обследования позволили установить спектр «трофических предпочтений нового вида». Вредитель питается на гибискусе сирийском (его сортах и гибридах), гибискусе изменчивом, различных видах липы. А ещё огневка пожирает яблоню, сливу и свёклу.

Ученые предполагают, что новая для региона и прожорливая бабочка могла попасть в Сочи с активизировавшимися транспортными и туристическими потоками с Дальнего Востока, в том числе с товарами различного назначения из Восточной Азии. Учитывая, что азиатская огневка относится к тропическим чешуекрылым, цикл которых весьма зависим от температурного фактора, в условиях Сочи этот фитофаг может давать от 1 до 3 поколений за год. Однако биология вредителя в регионе нуждается в уточнении.

Такие работы уже начались.