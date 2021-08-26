Дым рассеялся, протокол остался

фото пресс-службы Департамента потребительской сферы и рынка регулирования алкоголя

В ходе рейда по увеселительным заведениям Краснодарского края сотрудники департамента потребительской сферы и рынка регулирования алкоголя обнаружили две подпольные кальянные. На территории бара «Мята Lounge» в Геленджике тайно и регулярно дымили. После проверки выяснилось , что и еще одно заведение сети, но расположенное в Сочи, также кальянная под прикрытием. Это несмотря на запрет курить кальяны, вейпы и другие электронные устройства в кафе и ресторанах.

- В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кальянной "Мята Лаунж" в Центральном районе города Сочи, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В отношении его коллеги, индивидуального предпринимателя Муратова Э.А, работающего в Геленджике, составлено два протокола об административных правонарушениях, - рассказали в департаменте потребительской сферы и рынка регулирования алкоголя.

Кроме того, в баре в Геленджике нашли 13,4 литра незаконного алкоголя. Сотрудники заведения не смогли объяснить происхождение спиртных напитков и показать лицензионные документы. Градусодержащий фальсификат изъяли. В отношении директора бара составлен протокол о незаконной торговле алкогольной продукцией. Работа по обеспечению соблюдения ограничений и запретов, предусмотренных режимом "Повышенная готовность", департаментом продолжается.