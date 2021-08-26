В Сочи самый дорогой квадратный метр

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Квадратный метр в сочинской новостройке сейчас стоит примерно 400 тысяч рублей, то есть среднестатистическая студия площадью в 30 кв.м. обойдется в 12 млн. рублей. А вот жилье классом повыше в Сочи в разы дороже. Например, самый дорогой пентхаус на Юге России расположен тоже в Олимпийской столице. Площадь квартиры, занимающей весь девятый этаж, составляет 801 кв.м, цена - 670 млн.рублей. Почему недвижимость курорта такого высокого мнения о себе, пытаются объяснить риелторы и аналитики.

- Под влиянием пандемии и закрытия границ повысился спрос со стороны населения. Вот этот совокупный эффект мы сейчас и наблюдаем на рынке. Плюс дефицит площадок под застройку, рост стоимости стройматериалов, запуск программы льготной ипотеки и увеличением числа приезжих — в том числе тех, кто в период пандемии стал работать удаленно – основные причины подорожания, - рассказала экономист Инна Литвиненко.

И это еще не потолок, считают эксперты и прогнозируют рост цен еще на 100 тысяч рублей. Таким образом стоимость квадрата составит полмиллиона рублей. В выгоде инвесторы, которые за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей.