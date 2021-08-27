Военные самолеты и вертолеты пролетят в небе над Краснодаром 27 августа

Фото: structure.mil.ru

С 27 по 29 августа в парке 30-летия Победы в Краснодаре пройдет военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятие откроют пролетом авиации. Самолеты и вертолеты пролетят в небе над городом 27 числа в 10:40 утра. Их можно будет увидеть и в других районах краевого центра.

- В рамках военного форума над городом пролетят два военных самолета Су-27 и два Су-30, а также два вертолета Ми-28 и два Ми-52, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Мероприятие начнется в парке 30-летия Победы в 10 часов утра. На церемонии торжественно передадут Краснодару одну из военных реликвий - Боевое знамя сформированной на Кубани в годы Великой Отечественной войны 59-й гвардейской стрелковой дивизии. Это подразделение от Кубани освободило 170 населенных пунктов от фашистов.

В парке можно будет увидеть выступление военного оркестра, также пройдет выставка техники, экипировки и оборудования. Там же могут отобрать желающих на военную службу по контракту.

- На стендах разместят образцы стрелкового оружия. В тематических зонах будут представлены самоходные пусковые и огневые установки, бронеавтомобили и ракетные комплексы, - добавили в мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что над Краснодаром разлетались военные самолеты. Технику в небе над городом увидели жители из разных районов. Горожан успокоили - форсажи оказались подготовкой к военному форуму.