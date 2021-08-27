Что произошло за ночь 27 августа: Военные самолеты и вертолеты пролетят в небе над Краснодаром

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Что произошло за ночь 27 августа 2021 года. Военные самолеты и вертолеты пролетят в небе над Краснодаром. Жителей просят не пугаться.

Снова загорелась мансарда в краснодарской многоэтажке. Густой дым повалил из окон одного из домов в микрорайоне «Немецкая деревня».

Около 13,5 гектара виноградников пострадало от ливней на Кубани. 30 тонн урожая может быть потеряно.

3,6 миллиарда рублей выделено на горячее питание в школах Кубани. В крае им обеспечат 307 тысяч детей.

В школах Краснодара установили камеры с искусственным интеллектом. Они следят за безопасностью ребят.