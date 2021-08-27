На Кубани поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку

Фото пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

Трагедия произошла сегодня, 27 августа, в 05:20 на железнодорожном переезде в станице Ладожской Усть-Лабинского района. 16-летняя девушка шла в колее ж/д дороги и не реагировала на сигналы приближающегося поезда. Машинист экстренно затормозил, но тщетно - многотонный состав сбил подростка.

- Трагедии избежать не удалось, от полученных травм 16-летняя жительница Тбилисского района скончалась на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время на переезде работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.