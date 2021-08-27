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Общество27 августа 2021 8:24

Погода на 27 августа 2021 года в Краснодаре: адская жара возвращается на Кубань

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 27 августа 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/prostoevgeny

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Адская жара надвигается на Кубань. В ближайшие часы столбики термометров в краевом центре пробьют отметку в 30 градусов. Так тепло в краевом центре не было уже пару недель, пока мегаполис испытывала на прочность непогода.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 августа 2021 года в Краснодаре.

- В пятницу воздух прогреется до плюс 33-35 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Также ожидается усиление ветра до 9 м/с.

Отмечается, что такая погода продержится в краевом центре как минимум до выходных.