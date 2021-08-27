Погода на 27 августа 2021 года в Анапе: дьявольская стихия оставит курорт в покое Фото: Максим ПЕСКОВ

Спустя две недели Анапа возвращается к прежней жизни. Природная стихия оставила курорт в покое. Большая вода уже сошла с улиц, а набережная очистилась от большого слоя песка.

«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Отметим, что это одно из самых высоких значений на курорте за пару месяцев. Нынешнее лето - самое холодное за несколько лет.

Также на побережье Черного моря ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 4 м/с.