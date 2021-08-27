В Сочи от коронавируса привились порядка 260 тысяч человек

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи продолжается прививочная кампания. На курорте вакцинировано уже около 260 тысяч человек - это 63% населения от плана. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Трудовые коллективы привились организованно и вакцинацию уже завершили обеими дозами. Сейчас прививочная кампания активно разворачивается и в сельских территориях, - написал глава Сочи в Telegram-канале.

К учебному году на курорте хотят ускорить формирование коллективного иммунитета, чтобы обезопасить детей. В мэрии отметили, что на сегодняшний день вакцины в городе имеется в достаточном количестве.

В Сочи работает 34 пункта вакцинации, из них три – мобильных.