В Краснодаре появились граффити с изображением авиаконструктора Олега Антонова

Фото: instagram.com/stenaclub

Граффити с изображением советского авиаконструктора Олега Антонова появились на трансформаторной станции ЖК «Самолет». Микрорайон расположен на Западном обходе.

- Стрит-арт с портретом авиаконструктора Олега Константиновича Антонова мы нанесли на трансформатор. С другой стороны изобразили советский тяжелый дальний транспортный самолет 4-го поколения Ан-124, - сообщили на своей странице в соцсетях авторы.

Фото: instagram.com/stenaclub

Стоит отметить, что Антонов разработал более 20 моделей самолетов разного назначения. Информация об этом также прописана возле портрета авиаконструктора.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что авторы этой же творческой студии в краевом центре дали новую жизнь другой тусклой стене. Рисунок по мотивам мультфильма «Космический джэм 2» художники создали на Затоне возле спортивного комплекса «Олимп». В центре граффити они расположили звезду баскетбола Майкла Джордана, а по бокам земных зверюшек во главе с кроликом Багзом Банни.