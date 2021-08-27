Фонд микрофинансирования Краснодарского края признали крупнейшим в стране

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фонд микрофинансирования Кубани стал лучшим в России. К такому выводу пришло рейтинговое агентство RAEX. Эксперты проанализировали рынок некоммерческих микрофинансовых организаций страны за полугодие.

- На Кубани регулярно совершенствуются механизмы поддержки предпринимателей. Фонд дополняется новыми программами. Из последних - специальные займы для самозанятых, IT-компаний, молодых предпринимателей, сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края по объему выданных микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лидирует в стране уже три года.

Высокие темпы прироста, например, по займам малому и среднему бизнесу. За полгода их выдано на сумму 791 млн рублей. Это самый большой показатель по стране.