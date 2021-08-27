Орлята предложили решения актуальных проблем электроэнергетики

Фото: ВДЦ "Орленок".

В энергетической проектной смене, реализуемой совместно с группой компаний «Россети», принимает участие 81 ребенок из 40 регионов страны. Это ребята с высокими результатами на Всероссийской олимпиаде школьников электросетевого холдинга и номинанты Всероссийских форумов «Шаг в будущее», «ПроеКТОриЯ», научно-образовательной программы образовательного центра «Сириус» - «Большие вызовы». В ходе смены под руководством экспертов орлята разработали проектные решения актуальных проблем энергетической отрасли.

- Профильная смена «Россетей» из года в год доказывает: энергетическое будущее нашей страны в надежных руках. Школьники, которые принимают участие в проекте, невероятно компетентны в теме электросетей, замотивированы на прогрессивные преобразования, у них горят глаза и есть искреннее желание привнести в отрасль то, что сделает лучше мир вокруг. Уверен, что все идеи, которые орлята представили на защите проектов, найдут свое воплощение, а юные энергетики, вдохновленные этой сменой, продолжат свой путь к профессиональным высотам, - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В течение смены ребята посещали лекции от экспертов-практиков «Россетей», познакомились с проектом по реконструкции системы энергоснабжения ВДЦ «Орленок» и побывали на виртуальной экскурсии по современной подстанции 220 кВ «Порт» «Россети Кубань».

Практическая часть смены состояла в разработке орлятами собственных проектов, посвященных будущему электрических сетей. Мальчишки и девчонки в командах создали свои прототипы инновационных технологий по девяти направлениям, среди которых: управляемое интеллектуальное соединение для активных энергетических комплексов, пользовательский сервис по эффективному управлению микрогенерацией, шеринговая зарядная станция для электромобилей, активная грозозащита открытых распределительных устройств и другие кейсы электросетевой отрасли. Ребята предложили использовать VR-технологии в управлении сетями для более эффективного мониторинга техники, создать цифровую торговую площадку, позволяющую снизить расходы на электроснабжение, и разработать генератор, который в случае чрезвычайной ситуации позволяет сделать основные факторы стихийных бедствий источниками энергии. Команды доказали не только практическую ценность своих технологических решений, но и экономическую выгоду от их воплощения.

- Мы представили проект шеринговых зарядных станций для электрокаров. Мне очень интересно программирование, поэтому из всех предложенных проектов я решила выбрать именно этот - нам сразу сказали, что нужно будет много программировать на Java. И в целом проект очень актуален: сейчас на рынок выходит все больше электромобилей, при этом зарядных станций для них не так много, поэтому люди боятся покупать электрокары, к сожалению. А ведь их использование - это большой плюс для природы. В составе нашей команды было три группы: программисты, экономисты и дизайнеры. Мы разработали прототип приложения и очень им гордимся. Я считаю, что у нашего проекта есть будущее, и искренне надеюсь, что рынок электрокаров в России будет развиваться. На этой смене собралось очень много умных ребят, которые действительно разбираются в сфере электроэнергетики, и это круто. Мы получили бесценный опыт работы в команде и в таких сложных, но интересных технических направлениях, - поделилась впечатлениями участница смены Александра Махина из города Боброва Воронежской области.