В здравницах Кубани реабилитацию прошли более 6 тысяч человек

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В 53 санаториях Кубани есть программы по восстановлению после перенесенной коронавирусной инфекции. Реабилитацию в здравницах прошли уже более шести тысяч человек. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

- На сегодняшний день уже более шести тысяч человек получили услуги санаторно-курортного лечения после COVID-19 в 53 здравницах Краснодарского края, - сказал Руппель.

Пандемия актуализировала оздоровительный туризм. В настоящее время в крае работает 200 здравниц - это около 20% коечного фонда всех санаториев страны. Программы оздоровления и лечения, которые можно пройти в регионе, охватывают практически все известные современной медицине заболевания, сообщает ТАСС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что курорты Краснодарского края в 2021 году посетило более 11 млн туристов. Это сопоставимо с цифрами допандемийного 2019 года, который стал рекордным для региона по количеству отдыхающих.

Также глава Ростуризма оценила качество услуг на курортах Краснодарского края. Догузова отметила, что в целом все хорошо, но не все из гостиниц и отелей соответствуют заявленной категории звездности в части питания, технических нюансов, чистоты.