Портфель привлеченных средств ВТБ на Кубани превысил 270 миллиардов рублей

ВТБ в Краснодарском крае за шесть месяцев увеличил объем средств, размещенных в банке частными клиентами и региональными компаниями, на 28% - до 274 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель вырос на 17%, до 180,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель с января по июнь 2021 года вырос на четверть, до 76,7 млрд рублей. Ресурсный портфель юрлиц достиг отметки 109 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое с начала года. При этом в сегменте крупного бизнеса зафиксирован наивысший прирост пассивов в 3,5 раза - 74,4 млрд рублей.

Более 80% корпоративного кредитно-документарного портфеля приходится на средний и малый бизнес - 62,2 млрд рублей, рост объема которого с начала года составил 25%. В его структуре наибольшую долю составляют заемные средства, выданные представителям жилищного и коммерческого строительства (31%), сельхозпроизводителям (26%), а также предприятиям горно-металлургической отрасли (8%). На четверть увеличился объем средств привлеченных со стороны региональных субъектов СМП, до 34,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за 6 месяцев вырос на 11%, до 103,6 млрд рублей. Основная часть в нем пришлась на ипотеку — 51,4 млрд рублей (+10%). Портфель кредитов наличными на 1 июля 2021 года превысил 43,6 млрд рублей (+15%), автокредитования — 5,6 млрд рублей, кредитные карты - 3,1 млрд рублей (+9%).

Портфель привлеченных средств физлиц в крае достиг 165 млрд рублей. Среди классических сберегательных продуктов наибольшая динамика была продемонстрирована у накопительных счетов. Их объем вырос на 35%, до 41,8 млрд рублей. В то же время краснодарцы активно инвестируют в высокодоходные инструменты. Спрос на инвестпродукты увеличился на 29% - портфель превысил 67,7 млрд рублей.

За отчетный период банк выдал населению региона 25,8 тыс. кредитов на 26,3 млрд рублей. Это на 63% больше по сумме и на 57% - по количеству реализованных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Максимальные темпы роста продаж показали кредиты наличными - в 2 раза, до 13,8 млрд рублей. Затем следует ипотека с объемом сделок 10,7 млрд рублей (рост +30%). В сегменте автокредитования спрос увеличился на 1,5 раза, до 1,9 млрд рублей.

- Мы продолжаем уверенно следовать выбранной стратегии банка, ориентированной на всестороннюю поддержку клиентов и развитие дистанционных каналов обслуживания. Поэтому в первом полугодии были запущены ряд новых цифровых сервисов, улучшена продуктовая линейка, велась эффективная работа по расширению сотрудничества с региональными компаниями и реализации государственных инициатив. В целом это благоприятно сказалось на росте предпринимательской активности и увеличении спроса со стороны розничных клиентов, - отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.