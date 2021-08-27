На Кубани осудят пятерых участников финансовой пирамиды за хищение 873 млн рублей

Дело направлено в суд

50-летний организатор и четверо подельников от 38 лет до 51 года в 2014 году создали в Краснодарском крае финансовую пирамиду. До 2019 года ее деятельность маскировали под кредитно-потребительские кооперативы.

- Обвиняемые заключали договоры с пайщиками о передаче личных сбережений в качестве вкладов для дальнейшего получения по ним повышенных доходов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мошенники обманули 1197 человек на общую сумму свыше 873 млн рублей.

- На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 880 млн рублей. Все заключены под стражу, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено в суд.