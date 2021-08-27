Фото пресс-службы Сочитеплоэнерго

Жители Сочи на два дня останутся без горячей воды. Отключения запланированы с 6 по 8 сентября в микрорайоне Бытха. Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-центре Сочитеплоэнерго, подача горячего водоснабжения будет прекращена по адресам:

ул. Ворошиловская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19, 21, 22, 10, 12, 14, 16, 17;

ул. Дивноморская, 1, 6, 2, 13, 4, 10, 1, 10, 17, 15, 5, 3, 8, 7, 9, 13, 11;

ул. Ясногорская, 8, 7, 14, 20, 12, 22, 3, 30, 9, 26, 2, 5, 4, 9, 6, 13, 15, 24, 28, 32;

ул. Бытха, 57, 53, 32, 36, 45, 46, 38, 46, 53, 47, 55/1, 42, 44, 40;

ул. Лесная, 4, 8, 6, 7, 2, 1, 3;

ул. Возрождения, 19, 21, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22.

- Без горячей воды абоненты ориентировочно будут с 7 утра и до 6 часов вечера. Однако необходимо учитывать, что на запуск системы тоже потребуется время, - уточнили в Сочитеплоэнерго.

Так что с 6 по 8 сентября помыться жители Бытхи смогут только поздней ночью.