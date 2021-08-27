Центр единоборств в Абинске готов на 13%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый центр единоборств строят в Абинске. Он расположится на площади 1,7 тысячи квадратных метров. Сейчас объект готов на 13%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Спортивный комплекс возводят по поручению губернатора Кубани. В нем создадут тренировочный и тренажерный залы, душевые, раздевалки, тренерские. Жители района смогут заниматься дзюдо, вольной борьбой и самбо, - пояснили в администрации.

В настоящее время рабочие монтируют каркас здания, идет бетонная заливка пола. Планируется, что откроют комплекс в 2022 году.

К 2023 году центры единоборств появятся во всех 44 районах Краснодарского края.