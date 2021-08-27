В Сочи оптимизируют работу светофоров

Фото с сайта администрации Сочи

План борьбы с заторовыми ситуациями на дорогах, вызванными массовым отъездом туристов и началом нового учебного года, разрабатывают в Сочи. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, накануне Дня знаний мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с дорожниками и представителями ГИБДД. Градоначальник порекомендовал поторопиться с решением заторовых ситуаций на дорогах: скоро дети пойдут в школу, начнется отток туристов и город может встать.

- Узкие места известны, надо оперативно решать проблему: изменить работу светофора или перенести остановочный павильон. Необходимо выслушать и предложения жителей, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Также на курорте ужесточат борьбу с незаконной парковкой. Кроме того, мэрия рекомендовала дорожникам проработать строительство альтернативных дорог, полос для разгона и построить надземные пешеходные переходы. Жители в свою очередь предлагают вспомнить о дорогах бывших чайных совхозов, по которым местные могут значительно сократить себе путь.

Кстати, как отмечают горожане, пробки уже стали появляться на выезде из Сочи, на Мамайском перевале и в Дагомысе. Прокатиться с ветерком в час пик здесь можно было всего несколько дней.