В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся пару из Тульской области

Фото: ЮРПСО МЧС РФ

В ночь на 27 августа парень с девушкой 30 и 28 лет отправились в поход в лес в районе села Волконка Лазаревского района Сочи. В какой-то момент пара сошла с тропы и заблудилась. На помощь пришлось вызывать спасателей.

- Девушка позвонила и сообщила, что они с молодым человеком не могут выйти из леса. Фонарей с собой нет, по темноте сложно ориентироваться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели созвонились с туристами, запросили у них данные геолокации и выехали в предполагаемый квадрат поиска. Сотрудники отряда быстро нашли заблудившуюся пару и вывели из леса в поселок Солоники, а затем на служебном автомобиле доставили до места проживания. Медицинская помощь им не понадобилась.