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Происшествия27 августа 2021 11:12

В Сочи поймали мужчину, который украл телефоны у постояльцев гостиницы

Ему грозит до 6 лет лишения свободы
Юлия ЧУБАКОВА
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Пропажу телефонов заметили сами отдыхающие

Пропажу телефонов заметили сами отдыхающие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи поймали «гостиничного вора». Им оказался 22-летний местный житель. Злоумышленник пробрался ночью в незапертые номера и вынес оттуда четыре смартфона. В правоохранительные органы обратились сами пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Общая сумма ущерба составила около 140 000 рублей. Похищенным имуществом злоумышленник собирался распорядиться по своему усмотрению.

- При дальнейшей проверке также удалось установить, что ранее подозреваемый был причастен еще к трем кражам на территории Лазаревского района, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.