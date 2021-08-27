На Кубани за сутки коронавирус выявили у 251 человека, в том числе у 11 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают выявлять новые случаи коронавируса. По данным на 27 августа за последние сутки в госпитали Кубани попал 251 человек, в том числе 11 детей.

Самыми зараженными городами стали Сочи и Краснодар, здесь выявили 41 и 40 инфицированных соответственно. В антирейтинг также попали Тихорецкий район с 21 случаем заражения, Курганинский – с 18 и Лабинский – с 16.

- По 13 положительных тестов в Геленджике и Горячем Ключе. В Кореновском и Мостовском районах по восемь инфицированных. По семь новых пациентов в Крыловском и Усть-Лабинском районах. По шесть – в Армавире, Выселковском и Калининском районах. В Павловском муниципалитете пять заболевших. В Абинском, Апшеронском, Белоглинском, Приморско-Ахтарском и Северском районах - по четыре, - сообщили в оперштабе.

В других районах за сутки выявлено меньшее количество заболевших. По три – в Кавказском и Новопокровском районах. В Кущевском районе коронавирус выявили у двух жителей. Единичные случаи зафиксированы в Гулькевичском, Староминском, Славянском, Красноармейском, Ленинградском, Отрадненском, Тимашевском и Тбилисском районах.

115 пациентов в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 7 – на ЭКМО.