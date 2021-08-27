CL представили новые чекапы здоровья

Где горло - если у вас часто болит горло, причину может помочь найти пневмо-чек от CL.

Три новых комплекса проверки здоровья представила сеть лабораторий CL. Это гастрочек, энтерочек и пневмочек. Выгода пациента при прохождении чекапа составит 30%.

Комплекс гастрочек может быть полезен пациентам, у которых наблюдаются чувство дискомфорта в области ЖКТ, затруднения стула, повышенное газообразование, чувство тяжести, боли в животе.

- Если у вас наблюдаются чувство дискомфорта в области ЖКТ, затруднения стула, повышенное газообразование, чувство тяжести, боли в животе, то вы можете пройти наш комплекс анализов "Гастрочек", в данный момент на него действует скидки 30%. Акция ограничена и лучше проконсультироваться с врачом, - рассказали в пресс-службе CL.

Комплекс "Пневмочек" может быть полезен пациентам, у которых наблюдаются боль в горле, частые респираторные заболевания.

Комплекс "Энтерочек" может быть полезен пациентам, у которых наблюдаются чувство дискомфорта в области ЖКТ, чувство тяжести, боли в животе, нарушения стула.

Все три акции действуют до 31 октября 2021 года во всех лабораториях CL.