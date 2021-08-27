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Общество27 августа 2021 11:32

Пятизвездочный гостиничный комплекс на 400 мест возводят в Сириусе в Сочи

Объект площадью более 10 гектаров будет включать 11 бассейнов, конференц-зал и даже свадебный павильон
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius/

Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius/

В Сириусе Сочи идет строительство пятизвездочного гостиничного комплекса. Объект площадью более 10 гектаров возводят напротив олимпийского стадиона «Фишт». Об этом накануне сообщил в своем Instagram-аккаунте врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров.

В частности, комплекс будет включать 11 бассейнов, конференц-зал вместимостью в 1200 человек и свадебный павильон.

Как подчеркивается, на территории вместо привычных ограждений - заборов - будут использоваться насыпные холмы с зеленью. А со стороны учебного центра возведут амфитеатр с морской панорамой и фонтаны. С восточной стороны комплекса будет оборудована парковая зона.

- Помогать в возведении комплекса предложили архитектору Андрею Литвинову, - отметил Андрей Столяров. - Наша задача - учесть все пожелания жителей и гостей и обустроить территорию в соответствии с их интересами.