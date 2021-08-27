Сочи обогнал Краснодар по количеству заболевших коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сочи за сутки обогнал Краснодар по количеству зараженных коронавирусом. По данным на 27 августа на курорте выявили 41 инфицированного COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.

- В Сочи за сутки заболел 41 человек, - отметили специалисты.

Вторым по количеству положительных тестов на COVID-19 стал Краснодар – 40 случаев. 21 пациент с коронавирусом отмечен в Тихорецком районе, 18 – в Курганинском и 16 – в Лабинском.

В целом по краю за сутки в госпитали попал 251 человек с коронавирусом, в том числе 11 детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи продолжается прививочная кампания. В настоящее время на курорте вакцинировались уже более 260 тысяч человек - это 63% населения от плана.