В Сочи всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября

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Всероссийская неделя охраны труда пройдет на территории Сириуса с 6 по 9 сентября. За 4 дня проведут 100 мероприятий с участием представителей Минтруда России, Минздрава, МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, широкого круга российских и международных экспертов, включая руководителей госкорпорации «Росатом», РЖД, «Газпромнефти», «Яндекс.маркета».

Основной темой станут изменения в Трудовом кодексе, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года. Обсудят и охрану труда на производстве, а также новые вызовы, которые ставят перед работодателем современное время и пандемия.

Помимо совещаний, мастер-классов, ток-шоу, демо-бизнес-симуляции, заслуживает внимание проект "Открытый микрофон". Его участники могут онлайн задать вопрос министерству труда РФ, Роструду, Фонду социального страхования и Пенсионному фонду России. Ответам посвятят отдельную сессию. Тем, кому не успеют ответить, обещают перезвонить.

- Раньше считали, что охрана труда - забота предприятий, где работают тысячи людей. Но за последние два года появилось большое количество вопросов, которые необходимо обсуждать всем вместе, - отмечает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Всероссийская неделя охраны труда проводится с 2015 года. Это единая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня для диалога бизнеса и власти, направленная на совершенствование законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности и формирование здорового образа жизни работников. В 2019 году участие в ней приняли более 10 тысяч человек. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией мероприятие отменили.