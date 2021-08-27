Заявки на бесплатную газификацию домов Краснодара принимают до 30 августа

Фото: пресс-служба администрации города

Завершается прием заявок первого этапа бесплатной газификации домов в Краснодаре. Документы нужно предоставить до 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проводимая программа «Социальная газификация» на этом не завершается и продлится до 2023 года. Все заявки, полученные после 30 августа, будут рассмотрены в следующих этапах.

- В первом блоке газ проведут для жителей, заявивших об этом до конца лета. Работы уже ведутся, оплачивать газификацию жилья не нужно, - подчеркнул начальник отдела топливно-энергетического комплекса департамента городского хозяйства и ТЭК Руслан Тлий.

С подаваемой заявкой необходимо предоставить документы о праве на дом и земельный участок, в основном это выписка из Росреестра. Отслеживать статус заявки можно на региональном сайте.

Подать заявку можно:

Заявления принимают и в дополнительных пунктах:

Кстати, в Краснодаре под соцпрограмму попадут 20 поселков около города, хуторов и станиц или 57 тыс. домов. Прием заявок в муниципалитете стартовал в конце июля.