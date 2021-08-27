«Орлята» поставили «Мюзикл вместе»

Фото: ВДЦ "Орленок".

26 августа в рамках программы «Вседетский мастер-класс «Мюзикл вместе» «орлята» представили шоу, к которому готовились на протяжении смены: занимались постановкой концертных номеров, декорировали сцену и придумывали костюмы. В проекте приняли участие почти 150 ребят из детского музыкального театра «Домисолька» и творческих коллективов из разных регионов страны.

- У детей этого проекта была уникальная возможность попробовать себя в разных творческих ролях: режиссера, декоратора, костюмера, актера. Участие в подобной постановке способствует разностороннему развитию ребенка - прокачивает навыки в вокальном, хореографическом и театральном искусстве. Уверены, что и программа, и общение с опытными наставниками из детского музыкального театра «Домисолька», смогли зажечь в детях творческий огонь, а сцена «Орленка» стала важным шагом юных талантов к сценам всероссийского и мирового уровней, - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Главным образовательным пространством смены стал обучающий курс по постановке мюзикла. На нем ребята знакомились с особенностями создания постановки шоу, учились использовать выразительные средства для создания образа, расширяли навыки вокального, хореографического и актерского мастерства. Занятия в творческих студиях позволили участникам программы самостоятельно создать костюмы и декорации к мюзиклу.

В основу сюжета шоу легли вопросы о взаимодействии искусственного интеллекта и человека в современном мире. Ребята попытались разобраться: в чем сильнее искусственный интеллект, а в чем люди, насколько нужна возможность выбора и какие главные социальные ценности выходят на первый план.

- Сегодня в мюзикле я сыграла главную роль, это было очень круто, получила непередаваемые эмоции! Я планирую связать свою жизнь с кино, поэтому для меня это потрясающий опыт. У нас в команде есть ребята, которые впервые выходят на сцену, и у них, конечно, эмоции просто зашкаливают. Особенно сейчас, когда все закончилось, когда все понимают, что все, к чему мы так долго шли, свершилось, - рассказала участница смены из Москвы Виктория Кузина.

Организаторами смены выступили государственное автономное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детский музыкальный театр «Домисолька», ВДЦ «Орленок».