Мошенник из Краснодара, похитивший у государства 30 млн рублей, пытается уйти от ответственности

В ближайшее время станет известно, какой суд рассмотрит дело в отношении бизнесмена

Бизнесмен владел двумя компаниями в Майкопе и Краснодаре. Из федерального бюджета ему было выделено 30 млн рублей на создание нанотехнологического производства. Но средства предприниматель растратил и по назначению не освоил. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Адыгее. В отношении него возбудили уголовное дело.

Пока шло расследование его жену и адвоката привлекли за взятку, которую они пытались дать следователю за смягчение наказания. Правозащитник получил 7,5 лет колонии общего режима, а супруга - 9 лет. Позже женщине в апелляционном порядке понизили срок до 8 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Сейчас материалы дела в отношении бизнесмена находятся в Москве. Но адвокаты хотят перенаправить документы для рассмотрения в один из районных судов Краснодара. По словам правоохранителей, мошенник, таким образом, может уйти от ответственности или минимизировать наказание.

- В настоящее время Бондаренко хочет изменить подсудность дела и направить его в один из районных судов Краснодара. По некоторым данным, он может задействовать имеющиеся в регионе связи и смягчить наказание или вовсе уйти от ответственности, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.