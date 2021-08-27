В Кадастровой палате Кубани рассказали, как техническая ошибка в ЕГРН влияет на исчисление налога

Фото Кадастровой палаты региона

За полгода специалисты Кадастровой палаты Краснодарского исправили более 100 тысяч технических ошибок в сведениях об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости.

- Техническая ошибка - это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации прав при внесении сведений в ЕГРН. Зачастую в списке самых распространенных техошибок - неправильные фамилии, имена и отчества собственников, адреса объектов недвижимости, - рассказали в ведомстве.

При выявлении технической ошибки государственный регистратор прав самостоятельно принимает решение об устранении неверных данных в сведениях ЕГРН. Кроме этого, ошибка может быть исправлена на основании решения суда. Подать заявление об исправлении технической ошибки в ЕГРН может сам правообладатель, а также его представитель по доверенности.

Стоит отметить, что ошибки в сведениях ЕГРН могут привести к тому, что на ваш объект будет начисляться неверный налог, вам могут вынести приостановление или вовсе отказать в регистрации права. Неправильно указанные сведения нередко приводят к судебным спорам.

При обнаружении ошибки в момент заключения договора купли-продажи или подписания ипотечного договора такая ошибка может привести к увеличению сроков осуществления операции или вовсе расстроить сделку.