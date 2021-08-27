Пьяный водитель мотоцикла врезался в музей в Тимашевском районе Кубани

Фото: instagram.com/tipich_timashevsk/

В Тимашевске Краснодарского края накануне водитель мотоциклиста катался на высокой скорости около местного музея Степановых. Не справившись с управлением, гонщик врезался в стену здания, в результате чего упал с мотоцикла. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта, посвященного новостям района.

Влетевший в здание мотоциклист на скорой был доставлен в больницу. В ходе осмотра у мужчины обнаружили перелом ноги.

- Проверкой было установлено, что водитель мотоцикла «Хонда CBR» не имел водительского удостоверения, так как права в принципе не получал. Кроме того, 23-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего продолжается проверка, - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.

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