Все котельные Лазаревского района Сочи готовы к отопительному сезону

Фото с сайта администрации Сочи

В Сочи в полном объеме завершилась подготовка инженерных сетей к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года. Передовиком в этом вопросе стал «самый северный» Лазаревский район курорта. Здесь подготовительные работы завершились еще 30 июля.

Как сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Сочитеплоэнерго, в Лазаревском районе работают 27 котельных и три насосные станции. 21 -на котельная работает круглогодично, остальные шесть – сезонные. Слесари проверили исправность каждого объекта. На одних в период проведения профилактических работ пришлось останавливать подачу горячей воды, на других - обошлись без отключений.

Как рассказал «Комсомольской правде - Кубань» руководитель Лазаревского теплового района МУП «Сочитеплоэнерго» Владимир Варельджан, в этом году теплоэнергетики в рамках подготовки к предстоящему сезону провели опрессовку магистральных сетей.

- При проведении гидравлических испытаний мы выявили две крупные протечки на магистральном трубопроводе диаметров 500-миллиметров по улице Победы. Данные сети обеспечивают горячим водоснабжением свыше 1000 абонентов поселка Лазаревское. Страшно представить, что было бы, если бы зимой они рванули. Мы увидели слабое место и вовремя отремонтировали, - рассказал Владимир Варельджан.

Хоть подготовка к сезону завершена, теплонергетики не сидят без дела. В настоящее время специалисты Лазаревского теплового района заняты промывкой тепловых узлов внутренних сетей социальных объектов. На данный момент к зиме подготовлены 22 объекта, в числе которых школы, детские сады и медицинские учреждения.

Планируется, что отопительный сезон начнется в Сочи с 15 ноября. Однако если среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов, то батареи «включат» досрочно.