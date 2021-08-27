В Краснодаре прошла закрытая премьера второго сезона сериала «Патриот»

Фото телеканала ТНТ

В Краснодаре жители смогли раньше других увидеть премьеру сериала «Патриот». Закрытый показ состоялся 26 августа, а на ТНТ в широкие массы народный хит выйдет 30 августа.

- На закрытый показ приехали актеры Алена Савастова и Дмитрий Журавлев. Они ответили на вопросы зрителей, а после прогулялись по парку «Краснодар», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Сюжетная линия второго сезона сериала заключается в том, что главный герой возвращается в родной город после года обучения в Академии ФСБ. Но возвращается не один, а с товарищем по учебе. Этот «товарищ» оказывается девушкой, которая по физическим характеристикам превосходит главного героя. Был один патриот – стало два патриота.