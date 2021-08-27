Овечку из ямы с водой достали спасатели в Новороссийске

Фото: кадр из видео

Мир не без добрых людей, а спасатели всегда придут на помощь каждому: в поселке Цемдолина Новороссийска провели целую операцию по спасению овечки. Животное провалилось в колодец с водой, но не могло выбраться самостоятельно. Тогда на помощь пришла оперативная служба.

На кадрах видно, как темная овечка барахтается в воде, пытаясь вырваться из ловушки. Но ей это не удается. Однако с помощью установленных службой деревянных досок овечка смогла выйти на свободу.

- Хозяева, увидев животное, срочно вызвали спасателей. При оказанной помощи овца была поднята на сушу и передана хозяину, - подчеркнул в Instagram-публикации спасатель Алексей Одеров.