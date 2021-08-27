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Общество27 августа 2021 14:03

Овечку из ямы с водой достали спасатели в Новороссийске

Животное провалилось в колодец и не могло выбраться
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Мир не без добрых людей, а спасатели всегда придут на помощь каждому: в поселке Цемдолина Новороссийска провели целую операцию по спасению овечки. Животное провалилось в колодец с водой, но не могло выбраться самостоятельно. Тогда на помощь пришла оперативная служба.

На кадрах видно, как темная овечка барахтается в воде, пытаясь вырваться из ловушки. Но ей это не удается. Однако с помощью установленных службой деревянных досок овечка смогла выйти на свободу.

- Хозяева, увидев животное, срочно вызвали спасателей. При оказанной помощи овца была поднята на сушу и передана хозяину, - подчеркнул в Instagram-публикации спасатель Алексей Одеров.

Спасение овечки из воды в поселке Цемдолина Новороссийска
Видео: instagram.com/alekseioderov/