В Сочи безработный порвал форменную рубашку майору полиции

Из архива КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Майор и капитан полиции в девять вечера обходили жилой массив в Хостинском районе Сочи. Оба были в форме и с нагрудными жетонами. Когда они увидели на улице Ялтинской мужчину, который сидел и выпивал, подошли к нему.
- Представились и протянули служебные удостоверения, - рассказывает источник в полиции Сочи. - А потом потребовали прекратить совершать противоправные действия. Но мужчина ответил отказом.
Мужчина стал ругаться матом. А полицейские попросили его проехать с ними в отдел для составления административного протокола. Но пьяный сочинец отказался. Тогда копы взяли его под руки и попытались проводить в служебное авто.
- Но дебошир схватил одного из полицейских за форменную рубашку и стал отталкивать в сторону металлического столба, а потом порвал рубашку, вырвался и убежал, - говорит наш источник.
Как потом выяснили в УВД Сочи, дебоширом оказался 42-летний безработный. А полицейский, на которого напал пьяный мужчина, в должности работает с марта 2021 года.