В Сочи безработный порвал форменную рубашку майору полиции

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Майор и капитан полиции в девять вечера обходили жилой массив в Хостинском районе Сочи. Оба были в форме и с нагрудными жетонами. Когда они увидели на улице Ялтинской мужчину, который сидел и выпивал, подошли к нему.

- Представились и протянули служебные удостоверения, - рассказывает источник в полиции Сочи. - А потом потребовали прекратить совершать противоправные действия. Но мужчина ответил отказом.

Мужчина стал ругаться матом. А полицейские попросили его проехать с ними в отдел для составления административного протокола. Но пьяный сочинец отказался. Тогда копы взяли его под руки и попытались проводить в служебное авто.

- Но дебошир схватил одного из полицейских за форменную рубашку и стал отталкивать в сторону металлического столба, а потом порвал рубашку, вырвался и убежал, - говорит наш источник.

Как потом выяснили в УВД Сочи, дебоширом оказался 42-летний безработный. А полицейский, на которого напал пьяный мужчина, в должности работает с марта 2021 года.