Миллион тонн сахарной свеклы собрали на Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае в 2021 году собран первый миллион тонн сахарной свеклы. В полях Кубани продолжает работать 141 комбайн по уборке выращиваемой культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Обрабатывать собранный урожай готовы уже 14 комбинатов. В среднем показатели сбора составляют 435,2 центнера на гектар земли. Подчеркивается, что это на 28,3 центнера на гектар больше, чем в прошлом году.

- На сегодняшний день обработано 23,5 тысячи гектаров, что составляет 12% от установленного плана. Сейчас собран первый миллион культуры, всего же рассчитываем убрать около 9 миллионов, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Наибольшие показатели урожайности зафиксированы в Новокубанском, Тихорецком, Отрадненском и Павловском районах. Всего необходимо убрать 190 тысяч гектаров в 26 муниципалитетах. Кстати, около 10,7 тысячи гектаров засеяны семенами, полученными отечественной селекцией.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что около 13,5 гектара виноградников пострадало от ливней на Кубани. 30 тонн урожая может быть потеряно.