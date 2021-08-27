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Общество27 августа 2021 14:37

13 особо охраняемых территорий Кубани для сохранения природы создадут до 2023 года

19 из запланированных 32 уже получили такой статус
Светлана ОВДЕЙ
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Вопрос создания особо охраняемых природных территорий обсудили накануне на краевом совещании

Вопрос создания особо охраняемых природных территорий обсудили накануне на краевом совещании

До 2023 года в Краснодарском крае создадут еще 13 особо охраняемых территорий. Зоны региона выделяют с целью сохранить уникальную природу Кубани, защищая от вырубки лесов и разведения разрушительного отдыха людей. Об этом заявил на краевом совещании губернатор края Вениамин Кондратьев.

До конца года статус особо охраняемых территорий получат еще 6 зон. С июня 2021 года уже отделены участки в Успенском, Тбилисском, Северском, Апшеронском, Крымском, Мостовском, Кущевском и Темрюкском районах, в Горячем Ключе, Новороссийске и в городах-курортах - в Геленджике и Сочи.

- На сегодняшний день 19 из запланированных 32 территорий получили статус как особо охраняемых. Теперь необходимо создать еще 13 зон с целью сохранения уникальной природы края, - подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, в крае организована 391 особо охраняемая территория: 347 - региональные, 37 - местные, 7 - федеральные. Занимаемая площадь составляет более 900 тысяч гектаров - это 11% территории Кубани.