СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

СберБанк запускает самый долгожданный продукт этого года - универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

Удобный беспроцентный период - 120 дней

На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще 3 месяца, чтобы вернуть их без процентов.

К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца февраля и т. д.

Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее 3 месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.

Гарантированная ставка

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнает свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.

Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и в СберМегаМаркете

Это уникальное предложение СберБанка - рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, потому что здоровье, свое и близких, - первый приоритет для каждого.

Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов - СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.

Бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях

Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной - никаких комиссий за оформление и обслуживание. Кредитная СберКарта всегда выручит вас, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелек списанием комиссий даже в периоды «простоя».

- Потребительские кредиты пользуются высокой популярностью у наших клиентов, за полугодие объем выдачи увеличился на 44%. Вместе с этим жители Кубани стали на 40% чаще оформлять кредитные карты, их за полугодие мы выдали более 54 тысяч. Сбер проанализировал, что чаще всего кредитные карты используют для оплаты продуктов, одежды и товаров для дома. С новой СберКартой у всех ее пользователей появится возможность совершать привычные покупки максимально выгодно с беспроцентным периодом 120 дней, - говорит управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте - на сайте банка.