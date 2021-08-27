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Общество27 августа 2021 15:09

Гнилое мясо обнаружили у оператора школьного питания в Сочи

Организацию привлекли к административной ответственности, некачественные продукты изъяли и уничтожили
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Свыше 1,5 тонны зараженного бактериями мяса изъяли специалисты Россельхознадзора у сочинской АНО «Стандарты социального питания», поставляющего продукты в школы курорта.

- В замороженной говядине нашли бактерии рода Listeria monocytogenes, вызывающие кишечные отравления. Из оборота некачественную заморозку изъяли. В общей сложности было уничтожено 1250 кг говядины и 418 кг говяжьего фарша, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Известно, что это уже второе нарушение АНО «Стандарты социального питания» в этом году. В апреле на предприятии также находили некачественное мясо. Тогда организацию оштрафовали на 320 тысяч рублей. В этот раз в отношении руководства предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Также оператора питания лишили декларации о соответствии на выпуск мясной продукции.