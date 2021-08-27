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Общество27 августа 2021 16:13

Более 24 тысяч деревьев высадят на Кубани в рамках экологического субботника «Зеленая Россия»

На территориях муниципалитетов проведут санитарные работы и очистку площадей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Совсем скоро стартует всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В рамках мероприятия на территории Краснодарского края будет высажено более 24 тысяч деревьев на площади 7,6 гектара. Об этом сообщили накануне в пресс-службе администрации региона.

Высадка деревьев пройдет под символом акции «Сохраним лес» с 4 по 25 сентября. Кроме того, в 2021 году планируется провести санитарные работы в муниципалитетах края - очистить от мусора и загрязнений зеленые зоны, площади, территории, прилегающие к домам.

- Стоит отметить главное событие - акцию «Лес победы». В рамках мероприятия по всей стране необходимо высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Подчеркнем, что Краснодарский край завершил акцию в июне. В ходе мероприятия было высажено 18 тысяч деревьев, - отметили в пресс-службе региона.

Напомним, всероссийский субботник «Зеленая Россия» проводится в стране с 2011 года. Кубань в первый раз поучаствовала в 2013 году, став тогда победителем, на работы вышло около 230 тысяч человек.