В Сочи строится квартира, квадратный метр в которой стоит 2,4 млн рублей

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Самый дорогой квадратный метр жилья в Сочи оценивается в 2,4 млн рублей. Квартиры по космическим ценам будут в новостройке на Олимпийском проспекте. Риелторы отмечают, что уже сейчас ощущается интерес к проекту. В целом же в июле 2021 года покупатели интересовались элитной недвижимостью в Сочи на 5,09% чаще, чем в первый летний месяц года.

Примечательно, что запросов на покупку жилья в июле этого года, наоборот, было на 3,5% меньше, чем в июле прошлого.

- С января по июль спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос на 60,41% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и на 76,76% - по отношению к такому же периоду 2019 года, - приводят статистику эксперты компании Skolkovo Realty.

Что касается жилья массового сегмента, то начиная с апреля 2021 года интересоваться им стали меньше. Так, самая дорогая «вторичка» в Сочи сегодня оценивается в 670,6 млн рублей (836,5 тыс. руб. за кв. м). Располагается она в Центральном районе, а площадь жилья 801 квадрат.

Стоимость квадратного метра в элитной «вторичке» обойдется в 2,3 млн рублей. Такую цену предлагают заплатить за студию в 26 кв. м. Если говорить о новостройках, то бюджет в полмиллиарда рублей позволит приобрести квартиру площадью почти в 400 квадратов в центре курорта. Жилой комплекс планируют сдать в конце 2023 года, а самый дорогой квадратный метр на первичном рынке обойдется покупателям в 2,4 млн рублей.

Кстати, для сравнения, на Авито цены на «двушку» площадью в 63 квадрата, например, в Воронеже, начинаются от 4,2 миллиона рублей.