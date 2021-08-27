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Общество27 августа 2021 16:31

Купание в Азовском море на Кубани запрещено

Установлено, что вода не соответствует нормам
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: Виктор Клюшкин

Фото: Виктор Клюшкин

В Азовском море в Краснодарском крае введен запрет на купание. Теперь нельзя зайти в воду из-за ухудшения качества. Об этом сообщил накануне в Instagram-аккаунте глава Славянского района Роман Синяговский.

Накануне проводилось лабораторное исследование, по результатам которого вода не соответствует требуемым нормам. Ухудшение качества Азовского моря связывают с ликвидацией последствий от непогоды. В воду попали микробы из наносов, применяемых при выкачивании дождевой воды из домов и придомовых территорий.

Напомним, что в Анапе сохраняется режим ЧС и запрет на купание в море. Ситуация сохраняется до окончания работ по ликвидации последствий стихии.