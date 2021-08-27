Производство светодиодов открыли в Армавире

Фото: администрация пресс-службы края

В Армавире Краснодарского края началось производство светодиодов. Фонд развития промышленности поддержал предприятие, выделив более 63 миллионов рублей с льготной ставкой под 2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Полученные средства были затрачены на закупку оборудования и необходимого сырья для изготовления светодиодов. Сейчас завод располагает 11 рабочими местами, запланировано добавить еще 9.

- Такая продукция раньше не производилась на Кубани, сейчас объемы работы предприятия составляют до 2 миллионов светодиодов каждый месяц, - подчеркнул руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов. - Эту продукцию возможно экспортировать, она востребована как в России, так и за рубежом.

- Создание подобных производств - приоритетный шаг. Поддержка региона позволила с нуля за малый срок организовать процесс изготовления продукции, отметил директор регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Королев.