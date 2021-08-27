Двое мужчин пострадали при работе на очистных сооружениях в Армавире

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Армавире накануне пострадали два человека. Бригада из трех мужчин проводила ремонт на очистных сооружениях. Во время работы 69-летний мастер оступился и упал в яму. На помощь пришел 18-летний коллега, который, пытаясь помочь мужчине выбраться, потерял сознание. Третий работник, увидев происходящее, позвал на помощь других подрядчиков, которые помогли поднять мужчин из ямы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Двое пострадавших сразу были госпитализированы. Известно, что 69-летний мужчина получил перелом позвоночника.

- Следователями проводится проверка по факту произошедшего. Необходимо выяснить, соблюдались ли условия организации ремонтных работ, требования техники безопасности. После проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.