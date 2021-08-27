Сочи и Сириус договорились сотрудничать в сфере информационных систем

Фото с сайта администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с представителями дочерней компании фонда «Талант и успех» ООО «Сириус. Информационные системы».

Участники обсудили создание совместной системы документооборота и подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Сочи, в ближайшее время на курорте начнется тестирование пилотного проекта «Поручения руководителя» - аналитической информационной системы, позволяющей быстрее реагировать на обращения граждан.

Участники обсудили перспективы разработки цифровой системы управления, которая позволит сократить время на обработку проступающих обращений граждан и их выполнение, создать прозрачную систему контроля документооборота. Итогом стало подписание

Сегодня развитие и преобразование любой городской отрасли невозможно представить без современных технологий. Но скорость принятия решений не должна отражаться на их качестве.

Особенность системы в том, что она «подстраивается» по мере возникновения новых задач. И напрямую связывает заказчика с исполнителем, минуя посредников. Причем все изменения и принятые разными инстанциями решения будут автоматически фиксироваться. Ожидается, что обратная связь между руководителем города, жителем и непосредственным исполнителем станет максимально прозрачной и плотной.

- Наша главная задача - повысить эффективность государственного и муниципального управления. Подписание соглашения даст мощный импульс к продуктивному диалогу между нашими командами и улучшит жизнь сочинцев и жителей федеральной территории «Сириус», - подчеркнул глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Возможно, что опробованную в Сочи систему цифрового управления возьмут на вооружение и в других городах России.